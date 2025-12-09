青森發生震度6強地震，北海道・東北觀測到海嘯、30人受傷

Newsfrom Japan

8日晚間11點15分左右，青森縣東方外海發生地震，青森縣八戶市觀測到震度6強的搖晃，老瀨町和階上町觀測到震度6弱。地震規模（Mj，氣象廳地震規模）估計為7.5，根據精查震源斷層錯位程度的「矩震級（Mw）」估計為7.4。

氣象廳對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸和岩手縣發布了海嘯警報，並於9日凌晨2點45分轉換為海嘯注意報。岩手縣久慈市觀測到70公分、北海道浦河町觀測到50公分、青森縣六所村和八戶市觀測到40公分等各地都觀測到海嘯。

北海道太平洋沿岸東部、西部，青森縣日本海沿岸、宮城、福島兩縣發布了海嘯注意報，並於上午6點20分全部解除。

首相高市早苗於9日上午透露，8日深夜的地震已造成30人受傷。她在首相官邸向記者團表示。

這次地震與2011年東日本大地震的主震（Mw 9.0）類似，發生在大陸板塊與海洋板塊的邊界。氣象廳判斷發生新的大地震的可能性高於平常時期，於9日凌晨2點發布了「北海道・三陸海域後續地震注意情報」，這是自2022年12月開始運作以來首次發布。

在北海道到千葉縣的太平洋沿岸等182個市町村，未來一週需要隨時準備在接收到強烈搖晃或海嘯警報時迅速避難。該信息類似於去年8月首次發布的「巨大地震注意」的南海海溝地震臨時情報，政府表示目前沒有必要實施事前避難、交通停駛或學校停課。

據青森縣和北海道等方面表示，青森縣東北町的青之森鐵道乙供車站附近，國道發生塌陷，造成1名男子受傷；青森市幸畑發生住宅火災，造成1名男子（65歲）燒傷。北海道日高町一名70多歲女性在避難所停車場跌倒，造成手臂骨折重傷。據東北電力網絡表示，青森、岩手兩縣一度約有4200戶停電。

原子能規制廳表示，東北電力東通核電廠（青森縣東通村）、女川核電廠（宮城縣石卷市、女川町）、北海道電力泊核電廠（北海道泊村）均未因地震發生異常。日本原燃確認使用過核燃料再處理工廠（青森縣六所村）的儲存水池溢出了100公升以上的水，但對環境沒有影響。

JR東日本表示，東北新幹線下行線在福島至新青森區間停駛，有3趟列車停車。9日，盛岡至新青森區間的上下行線從首班車開始停駛。

◇觀測到震度6強的地震主要各地震度 8日晚間11點15分左右，青森縣東方外海發生的地震主要各地震度如下：

震度6強：青森縣八戶市

震度6弱：青森縣老瀨町、階上町

震度5強：青森縣野邊地町、七戶町、東北町、五戶町、南部町、陸奧市、東通村、北海道函館市、岩手縣輕米町、一戶町

震度5弱：青森縣三澤市、六所村、五所川原市、津輕市、北海道千歲市、苫小牧市、盛岡市、岩手縣二戶市、八幡平市、瀧澤市、久慈市、宮城縣登米市。



地震後發生的火災。攝於9日凌晨1點左右，青森市幸畑

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]