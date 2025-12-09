皇后雅子迎62歲生日＝二戰後80年「將和平的重要性銘記於心」

Newsfrom Japan

皇后陛下雅子於9日迎來62歲生日。她透過宮內廳發表書面感想。她回顧戰後80年的今年，與天皇陛下共同訪問了硫黃島（東京都小笠原村）、沖繩、廣島、長崎和東京都慰靈堂，悼念了戰殁者，並表示：「這是再次將永遠維護和平的重要性深深銘記於心的一年。」

她偕長女愛子內親王一同訪問了沖繩、長崎和東京都慰靈堂，與戰爭經歷者、遺族和講述者交流。她寫道：「感受到了不了解戰爭的一代學習歷史，並將其傳承給後代的重要性。」她對世界各地持續的戰爭和衝突「深感痛心」，並寫道：「我強烈感受到，必須不斷努力，不訴諸暴力或武力等力量，來建立和平。」

在7月訪問蒙古時，她拜訪了二戰被扣留期間逝世日本人的慰靈碑。她表示：「我們獻上鮮花，同時深切思念在極寒之地思念故鄉而逝世的人們所經歷的苦難與悲傷。」

她回顧了1月出席阪神淡路大地震30週年追悼典禮，對災區的復興深感感慨。她也提及明年將迎來東日本大地震15週年和熊本地震10週年，表示「我將繼續關懷災區的民眾」。

愛子內親王今年的活動範圍擴大，包括訪問能登半島地震災區和首次正式出訪寮國，雅子皇后介紹道：「她將心意投入到每一項公務中。」對於9月舉行成年式的秋篠宮家長男悠仁親王，她表示：「期待他能一步步成長。」



皇后雅子與天皇陛下在62歲生日之前拍攝照片。攝於3日，皇居・御所（宮內廳提供）



皇后雅子在62歲生日之前拍攝照片。攝於3日，皇居・御所（宮內廳提供）



天皇、皇后兩陛下觀看7月訪問蒙古時，由呼日勒蘇赫總統伉儷贈送的相冊。攝於3日，皇居・御所（宮內廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]