日本《危險駕駛罪》擬導入「數值標準」＝明確速度與飲酒要件

法務省於9日向法制審議會（法務大臣的諮詢機構）部會提出《汽車駕駛處罰法》改正案，內容納入關於超速和飲酒量的數值標準，以明確適用惡性交通事故的「危險駕駛致死傷罪」要件。此舉希望修正現行法規的模糊定義，透過明示具體數值，降低適用門檻，消除司法判斷的差異。

政府目標是在明年的通常國會上提出此改正案。

現行法規定危險駕駛的速度為「難以控制行駛的高速度」，飲酒則為「難以正常駕駛的狀態」。由於這些要件過於抽象，即使出現大幅超速或大量飲酒，也頻傳只適用刑罰較輕的「過失駕駛致死傷罪」而非「危險駕駛致死傷罪」的案例，因此遺族們一直要求進行修訂。

改正案將速度標準明確化為：(1) 在限速超過時速60公里的高速公路等地，為「超過60公里」；(2) 在限速60公里及以下的普通道路，為「超過50公里」。

關於飲酒，則規定呼氣中酒精濃度達到每公升0.5毫克以上（或血液中每毫升1.0毫克以上）。這個數值遠高於酒駕標準（0.15毫克）和吊銷駕照標準（0.25毫克），希望能客觀認定酩酊狀態。



法制審議會部會正在討論《汽車駕駛處罰法》改正案。攝於9日上午，法務省

