青森等地「後續地震注意情報」加劇不安＝民眾應對未曾有的搖晃與恐懼

Newsfrom Japan

在8日深夜觀測到震度6強搖晃的青森縣八戶市等地，居民們在經歷前所未有的恐懼中度過長夜。地震發生後，氣象廳首次發布了「北海道・三陸海域後續地震注意情報」。9日，居民們疲憊地表示「雖然不安，但會繼續推進防災措施」。

在八戶市經營照相館的上野雅幸（66歲）整日忙著清理被劇烈搖晃震碎的店面玻璃。他像是自我告誡般地說：「三陸海域自古地震就多。不僅是注意情報，我們平時就必須為大地震做好準備」。

餐飲店老闆大沢俊平（41歲）驚訝地表示：「這麼大的搖晃是我開店五年來頭一次」。他表示，當時必須抓住東西才能站穩，店裡的窗戶玻璃碎裂，陷入恐慌。「店面重開可能要幾個月後，但沒有辦法。只能堅忍不拔地努力」。

八戶市一位79歲的主婦透露不安：「我會一直想『什麼時候會來？什麼時候會來？』有點害怕」。她強調：「地震是自然現象，沒辦法。現在就要整理好思緒，萬一發生時該怎麼做」。

根據總務省消防廳表示，本次地震在9日凌晨導致北海道、青森等5個道縣約11萬4000人被發出避難指示。八戶市一位30多歲的男性帶著妻子和兩個兒子前往附近的公民館避難。他說：「搖晃是我從未經歷過的。我想備足緊急食品和水，以應對任何突發狀況」。

市立北稜中學校體育館容納了約280名居民避難，另有約250人在操場上的車內過夜。校長梅村光江表示：「我們這裡靠近海邊，也有東日本大地震的經驗。大家都很擔心地等待海嘯警報解除」。

在觀測到本次地震最大70公分海嘯的岩手縣久慈市，居民們紛紛前往高處的市綜合福祉中心避難。市社會福祉協議會事務局長夏井正悟（65歲）回憶道：「有了東日本大地震的經驗，加上7月俄羅斯堪察加半島附近的地震，大家的避難行動都很快」。

觀測到震度5強的北海道函館市，市民會館副館長平形知行（49歲）在感到搖晃後立刻趕到會館，為避難者提供毛毯和食物。他警惕地說：「早上也搖了好幾次。可能還會有大地震，我們必須做好準備」。



居酒屋店員正在清理散落一地的餐具。他們用膠帶加固瓶子和玻璃杯，防止再次掉落。攝於9日下午，青森縣八戶市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]