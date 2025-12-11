防衛大臣小泉進次郎反駁＝稱中國「事前通知」不充分

Newsfrom Japan

防衛大臣小泉進次郎於10日證實，中方確實事先告知了即將開始飛行訓練，但他批評中方的通知並未包含「足以避免危險的資訊」，如訓練規模或空域等。他同時否認航空自衛隊飛機向中方照射雷達。

小泉進次郎在防衛省召開臨時記者會，回應中國媒體9日公開聲稱事先通知訓練的語音數據。

據防衛省表示，中國海軍航空母艦「遼寧號」上起飛的殲-15戰鬥機於6日在沖繩本島東南外海的公海上空，對正在執行領空侵犯應對措施的空自F-15戰鬥機進行了間歇性雷達照射。

小泉解釋：「中國艦艇向海上自衛隊護衛艦發出將開始飛行訓練的聯絡，我方聽取了內容。」但他再次指出，中方並未發布顯示訓練時間和地點經緯度的航空情報（NOTAM）和航行警報。

他強調：「無論有無事先通知訓練，航空自衛隊採取適當的領空侵犯應對措施是理所當然的。」官房長官木原稔也在記者會上表示：「中國方面進行長達約30分鐘的間歇性雷達照射才是問題的本質。」

針對中國媒體報導中國軍機也感知到空自機的雷達，小泉反駁稱：「沒有使用雷達的事實。」

根據中國公開的語音數據，中國軍方通知了艦載機訓練的實施，海自方面回應「已收到訊息」。防衛省表示，雖然尚未與自衛隊的記錄進行比對，但認為內容上沒有太大的出入。



官房長官木原稔舉行記者會。攝於10日上午，首相官邸



防衛大臣小泉進次郎就中國軍機對自衛隊機照射雷達事件舉行記者會。攝於10日，防衛省

