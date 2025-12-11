中俄首次在四國外海共同飛行＝日本政府嚴正關切「示威行為」

Newsfrom Japan

防衛省統合幕僚監部於10日宣布，中國軍方的2架轟炸機和俄羅斯軍方的2架轟炸機，於9日從東海至四國外海的太平洋進行了長距離的共同飛行。這是中國海軍航空母艦在太平洋展開期間的共同飛行，且首次在四國外海實施。

官房長官木原稔在10日的記者會上批評此舉「不得不將其視為對我國的示威行動」。他指出，包括本次共同飛行在內，中俄正加強在日本周邊的共同軍事活動，並透露已透過外交管道向兩國表達了「安全保障上的重大關切」。

據防衛省表示，共同飛行發生在9日上午至下午，中國軍方的轟-6轟炸機2架在東海空域與俄羅斯軍方的圖-95轟炸機2架會合。這4架飛機穿越了沖繩本島與宮古島之間，在四國外海的太平洋上空折返，隨後返回東海。

中途，中國軍方的殲-16戰鬥機等也加入，總計兩國軍方共15架飛機參與了這一系列活動。航空自衛隊的F-15戰鬥機緊急升空應對，但沒有發生侵犯領空等情況。



9日，中國軍方殲-16戰鬥機（左）與俄羅斯軍方圖-95轟炸機進行共同飛行（防衛省提供）



官房長官木原稔舉行記者會。攝於10日，首相官邸

