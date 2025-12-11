諾貝爾獎頒獎典禮：坂口、北川兩教授「人生中特別的一天」

Newsfrom Japan

【斯德哥爾摩時事】今年的諾貝爾獎頒獎典禮於10日傍晚（日本時間11日凌晨）在斯德哥爾摩音樂廳舉行。榮獲生理學或醫學獎的坂口志文大阪大學特任教授（74歲）和榮獲化學獎的北川進京都大學特別教授（74歲），從瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫手中獲頒獎牌和獎狀。

兩位教授被唱名後，各自步向舞台中央，從國王手中接過獎牌和獎狀，並堅定地握手。現場響起了熱烈的掌聲。儀式結束後，坂口教授向媒體表示：「這是莫大的榮幸。我認為這是我人生中特別的一天。」北川教授則與共同研究者等合影留念。

頒獎典禮後，兩位教授出席了在市政廳舉行的晚宴，他們與周圍的人談笑風生，享受著一道道送上的美食。

坂口教授在1995年發現了抑制過度免疫的「調節性T細胞」的標誌分子，並首次在世界上證實了其存在。目前，該研究正被應用於自體免疫疾病和癌症等疾病的治療研究，並已發展成為免疫學領域的重要研究主題。

北川教授於1997年首次在世界上合成了結合金屬離子和有機分子的「金屬有機框架結構體」（MOF）。由於MOF能夠選擇性地吸附特定氣體，預期將被應用於解決環境、資源和能源問題，例如去除大氣中的污染物和運輸危險氣體等。

這是日本（含取得美國國籍者）第29位和第30位諾貝爾獎得主。生理學或醫學獎是繼2018年京都大學特別教授本庶佑之後再次獲獎，化學獎則是繼2019年旭化成名譽研究員吉野彰之後再次獲獎。



諾貝爾獎頒獎典禮結束後，生理學或醫學獎得主、大阪大學特任教授坂口志文手持獎牌合影留念。攝於10日，斯德哥爾摩（代表攝影・時事）



諾貝爾獎頒獎典禮結束後，化學獎得主、京都大學特別教授北川進（中央）露出笑容。攝於10日，斯德哥爾摩（代表攝影・時事）



在諾貝爾獎頒獎典禮上，京都大學特別教授北川進（左）從瑞典國王古斯塔夫（右）手中獲頒化學獎獎牌和獎狀。攝於10日，斯德哥爾摩（代表攝影・時事）



在諾貝爾獎頒獎典禮上，大阪大學特任教授坂口志文（左）從瑞典國王古斯塔夫（右）手中獲頒生理學或醫學獎獎牌和獎狀。攝於10日，斯德哥爾摩（代表攝影・時事）

