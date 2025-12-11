日本財團的世界首例！自動駕駛客船預計最快2025年度在岡山・香川間投入商用

Newsfrom Japan

日本財團於10日宣布，將於最快2025年度開始，進行自動駕駛定期客船的商業營運。據該財團表示，這將是全球首次使用自動駕駛技術，對載運一般乘客的定期客船進行商業營運。此舉旨在彌補船員短缺，並減少人為失誤導致的事故。

國際兩備渡輪（岡山市）運營於岡山市和香川縣小豆島之間的「Olympia Dream Seto」客船，將搭載在特定條件下可實現完全自動駕駛的功能。該船已於5日首次獲得國家「自動運航船」的認證。從11日起，將開始由乘客和系統負責人同乘的熟練航行，目標是在2025年度內正式開始營運。

該系統透過感測器識別周邊狀況，若有障礙物等，會自動設定新的航線，並操控船舵和螺旋槳。遇到危險時則可切換為手動操作。日本財團從2020年開始推動自動駕駛船計畫，與國內海運、造船、通訊、商社等業界合作進行開發。預計本年度內還將有另外三艘船（包括貨櫃船等）投入商業營運。



搭載自動駕駛功能的客船「Olympia Dream Seto」。攝於10日上午，岡山市中區

