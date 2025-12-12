聯合國教科文組織正式決定「村上祭屋台活動」等新增列入無形文化遺產

Newsfrom Japan

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）政府間委員會於11日決定，將「村上祭的屋台活動」（新潟縣村上市）等6項活動和技術新增列入非物質文化遺產名錄。這是繼去年「傳統清酒釀造」之後，日本再次有項目入選。

新增註冊的6項項目包括：

「和紙」：越前鳥子紙（福井縣越前市）

「山・鉾・屋台活動」：常陸大津御船祭（茨城縣北茨城市）、村上祭屋台活動（新潟縣村上市）、放生津八幡宮祭曳山築山活動（富山縣射水市）、大津祭曳山活動（滋賀縣大津市）

「傳統建築工匠技藝」：手織中繼表製作

由於本次的決定是將「和紙」等已註冊的群組進行擴展，因此日本的非物質文化遺產總數仍維持23項不變。雖然日本因註冊件數多，審查原則上每兩年一次，但「擴展提案」是例外可以接受審查，因此實現了繼去年之後的再次註冊。

日本目前已向UNESCO提案新規註冊「書道」，預計將在2026年秋季左右決定是否通過。此外，日本也已決定提案新規註冊「神樂」和「溫泉文化」，目標分別在2028年和2030年完成註冊。



在新潟縣村上市舉行的「村上祭屋台活動」（文化廳提供）



福井縣越前市的傳統和紙製作「越前鳥子紙」（文化廳提供）



在茨城縣北茨城市舉行的「常陸大津御船祭」（文化廳提供）



在富山縣射水市舉行的「放生津八幡宮祭曳山築山活動」（文化廳提供）



在滋賀縣大津市舉行的「大津祭曳山活動」（文化廳提供）



用於各種文化財產建築榻榻米的「手織中繼表」製作場景（文化廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]