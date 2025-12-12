時事民調：內閣支持率微降、逾半數民眾肯定追加預算

Newsfrom Japan

時事通訊社於5日至8日實施的12月民意調查顯示，高市內閣的支持率為59.9%。相較於11月調查結果（為1960年以來新內閣成立之初的第二高支持率），本次支持率下降了3.9個百分點。不支持率為13.6%。

支持者（可複選）中，最多人選擇的理由是「有領導能力」（26.4%），其次是「信任首相」（20.3%）、「印象良好」（18.2%）、「政策良好」（12.5%）等。不支持者（可複選）的理由則是「不信任」（5.3%）、「不抱期望」（4.9%）等。

當問及對2025年度追加預算案中包含每名兒童發放2萬日圓補助和冬季電費・瓦斯費補助的評價時，表示「評價」（58.4%）的比例遠高於「不評價」（22.1%）。從支持政黨來看，即使在立憲民主黨支持者中，表示「評價」的比例也高達46.7%。

關於眾議院解散與提前舉行大選，詢問民眾是否認為越早越好時，僅19.1%的人表示「認為」；而45.7%的人表示「不認為」。在自民黨支持者中，20.3%的人認為越早越好；在日本維新會支持者中，則有14.6%。

政黨支持率方面，位居榜首的自民黨較上月下降0.9個百分點，為20.9%。立憲民主黨上升0.4個百分點至4.0%，時隔五個月重新成為野黨首位。維新會和公明黨並列3.6%，接著是國民民主黨3.4%、參政黨3.0%、共產黨0.9%、日本保守黨0.9%、令和新選組0.7%、未來團隊（チームみらい）0.4%、社民黨0.2%。

本次調查對象為全國2000名18歲以上人士，採用個別面談方式進行。有效回收率為56.6%。



首相高市早苗前往眾議院預算委員會。攝於11日上午，國會內

