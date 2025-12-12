時事民調：台灣有事發言，近四成民眾認為「恰當」

Newsfrom Japan

時事通訊社於5日至8日實施的民意調查中，當詢問民眾對首相高市早苗關於台灣有事發言的評價時，39.5%的人回答「認為恰當」，超過了「認為不恰當」（25.4%）的比例。「不確定／不清楚」則佔35.1%。

針對台灣有事，高市首相在上月7日的眾議院預算委員會上答辯，稱其可能屬於允許有限行使集體自衛權的「存立危機事態」。此言引發中國強烈反彈，導致日中關係迅速降溫。

在高市內閣的支持者中，認為「恰當」的比例為53.7%，遠高於「不恰當」（17.1%）。而在不支持層中，則呈現反向結果：「恰當」14.9%，「不恰當」66.9%。

當問及首相高市早苗主張檢討的、非核三原則中「不讓核武進入日本」這一原則時，46.6%的受訪者認為「應堅持」，超過了「應檢討」（28.2%）的比例。「不確定／不清楚」為25.2%。

即使在內閣支持層中，「應堅持」（43.5%）的比例也高於「應檢討」（33.3%）。不支持層的回答則是「應堅持」60.4%、「應檢討」22.1%。

非核三原則是在1967年由時任首相佐藤榮作在國會表明，一直被視為「國策」。

本次調查對象為全國2000名18歲以上人士，採用個別面談方式進行。有效回收率為56.6%。



首相高市早苗在眾議院預算委員會上答辯。攝於11月7日，國會內

