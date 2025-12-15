聯合國機構的日本人職員接近千人＝人數達歷史新高但增速緩慢

Newsfrom Japan

截至2024年底的最新統計，在聯合國機構工作的日本人職員總數達到979人，創下自1990年有記錄以來的歷史新高。雖然人數逼近日本政府設定的「2025年達到1000人」的目標，但日本人職員佔聯合國職員總體的比例約為2%，增長緩慢，仍是待解決的課題。日本政府希望透過提升人數，爭取幹部任用，以增強日本在聯合國的影響力。

外相茂木敏充在12日的記者會上表示：「日本人在各種職位上發揮作用，對於主導國際社會規則的制定極為重要」。

據外務省透露，在包括聯合國秘書處在內、共44個相關機構工作的日本人職員中，部長級以上的幹部人數達到歷史最多的94人。在外務省相關人士看來，在聯合國裁員的大環境下，「必須輸送優秀的人才，才能爭取新的職位」。

日本政府正透過運用向國際機構派遣官民青年的制度、以及在就職研討會上進行宣傳等方式，致力於確保人才。2021年，日本更以國家安全保障局（NSS）和外務省為中心，協調16個省廳成立了會議，目標是爭取國際機構的幹部職位，推進戰略性的人選推舉和人才培訓。

作為這一系列成果的一部分，今年11月，出身於國土交通省的大沼俊之首次被選為國際民用航空組織（ICAO）理事會主席。加上萬國郵政聯盟，日本人在聯合國專門機構的領導人數達到歷史最多的2人。然而，過去中國曾有4個機構的首長由中國人擔任，因此日本的目標是進一步爭取任用。

外務省幹部強調：「培養出幹部不僅能展現日本的存在感，也有助於情報收集」。



外相茂木敏充舉行記者會。攝於12日，外務省

