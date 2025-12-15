中國舉行南京大屠殺88週年追悼儀式＝警告日本「軍國主義復活」

Newsfrom Japan

【南京時事】13日是舊日本軍發動南京事件的88週年紀念日，中國江蘇省南京市在大屠殺紀念館舉行了國家公祭儀式。出席儀式的共產黨中央組織部部長石泰峰在演講中警告，此舉是針對日本右傾化。他表示：「絕不容忍任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序、損害世界和平與穩定的圖謀」。

中國自2014年起將這一天定為「國家公祭日」，每年舉行追悼儀式。今年的儀式是在習近平政權將今年定位為「抗日戰爭勝利80週年」，以及首相高市早苗的台灣有事發言引發中方強烈反彈的背景下舉行的。

石泰峰在演講中提及習近平主席在9月3日「抗日戰爭勝利80週年」紀念閱兵式上的發言，並強調要「以史為鑑，開創未來」。在去年的追悼儀式上，黨內幹部曾提及與日本關係的「和平共存」和「互惠合作」等積極措辭，但今年這些前瞻性的言辭消失了，顯示日中關係的冷淡。



13日，在中國江蘇省南京市大屠殺紀念館舉行的南京事件88週年國家公祭儀式

