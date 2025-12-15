白俄羅斯釋放包括日本人中西雅敏在內共123名被拘留者

Newsfrom Japan

白俄羅斯總統盧卡申科政權於13日釋放了共計123名被拘留的反對派人士和前日語教師中西雅敏等人。路透社等媒體報導了此消息。日本駐白俄羅斯大使館確認日籍公民獲釋，並表示其健康狀況沒有問題。被釋放的反對派人士中，包括2022年諾貝爾和平獎得主、人權活動家阿列斯．比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。

這些被釋放者已被轉移到鄰國進行保護。中西先生和比亞利亞茨基等9人在立陶宛獲得保護，包括反對派幹部瑪麗亞．科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）在內的114人在烏克蘭獲得保護。科列斯尼科娃是2020年總統選舉期間大規模抗議示威的領導人之一。

盧卡申科總統是俄羅斯總統普丁的盟友，被稱為「歐洲最後的獨裁者」。據白俄羅斯國營通訊社Belta報導，盧卡申科決定實施特赦，「是應美國總統川普的要求，並與解除對鉀工業（肥料原料）的制裁有關」。美國特使曾在12日和13日與盧卡申科會面。

日本政府此前一直向白俄羅斯方面施壓，要求釋放日籍公民。大使館表示「接到了美方的提前通知」，並向川普政府表示感謝。

中西先生居住在白俄羅斯東南部的戈梅利州，曾在當地國立大學教授日語。他於去年7月因被指控拍攝鐵路等原因被拘留，並於今年3月被首都明斯克法院以間諜罪判處有期徒刑7年。



13日，白俄羅斯人權活動家阿列斯．比亞利亞茨基在立陶宛首都維爾紐斯獲釋後接受採訪（法新社/時事通信社）



13日，白俄羅斯反對派幹部瑪麗亞．科列斯尼科娃獲釋後在烏克蘭獲得保護（烏克蘭當局提供/法新社/時事通信社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]