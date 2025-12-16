福岡巨蛋球場附近2人被刺傷＝警方以殺人未遂罪逮捕30歲男子

Newsfrom Japan

14日下午5點多，福岡市中央區地行濱的「Mizuho PayPay Dome 福岡」附近發生了報警，稱「一名女性被刺傷」。一男一女（分別為40多歲和20多歲）被一名男子刺傷背部等部位送醫，均無生命危險。福岡縣警方於15日凌晨以殺人未遂罪嫌逮捕了無業遊民山口直也嫌犯（30歲，家住該縣糸島市前原東）。

據縣警表示，該嫌犯是活躍於與巨蛋相鄰商業設施內劇場的偶像團體「HKT48」的活動常客，大約每個月參加5、6次。被刺傷的男性是該團體的工作人員（44歲），並且早已知道嫌犯的名字。

嫌犯已承認罪行，並供述「我是抱著殺意去刺的」。他同時也暗示參與了對女性的襲擊，警方正加緊釐清其作案動機。

逮捕嫌疑是山口嫌犯於14日下午5點左右，在巨蛋停車場的電梯廳，用刀刺向男性工作人員的胸部，企圖將其殺害。

據縣警稱，當男性工作人員在電梯廳對山口嫌犯發出「閒雜人等禁止進入」等警告時，山口嫌犯沉默地噴灑了噴霧，隨後將其刺傷。

緊接著，在商業設施內，一名來自岡山縣倉敷市的女性公司職員（27歲）也被從背後刺傷。該女性是巨蛋內舉行的另一場活動的客人，她表示與嫌犯「並不認識」。

嫌犯犯案後逃離現場，但在15日凌晨從福岡市鄰近的春日市一間便利商店的公共電話撥打110報警。他暗示自己涉案，隨後被趕到的警察逮捕歸案。據稱，他當時持有兩把菜刀以及包括催淚瓦斯和殺蟲劑等三罐噴霧。



Mizuho PayPay Dome 福岡。攝於2024年8月，福岡市中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]