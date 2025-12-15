上野動物園雙胞胎貓熊將返還中國＝明年1月日本境內飼養數將歸零

Newsfrom Japan

東京都於15日宣布，上野動物園（台東區）的雙胞胎大貓熊「曉曉」（雄）和「蕾蕾」（雌）將於2026年1月下旬返還中國。根據與中方的協定，返還期限為同年2月。預計這兩隻貓熊移交給中國後，日本國內飼養的大貓熊數量將歸零。

貓熊首次來到日本是在1972年。為紀念日中邦交正常化，「康康」（雄）和「蘭蘭」（雌）來到上野動物園。雖然上野動物園曾有過貓熊缺席的時期，但若包含和歌山縣白濱町的休閒設施「冒險世界」（Adventure World）等地，貓熊在日本國內的飼養已持續了半個多世紀。

將被返還的曉曉和蕾蕾於2021年在上野動物園出生。根據東京都與中國野生動物保護協會簽訂的協定，雙方進行了日中共同繁殖研究。規定在日本國內出生的貓熊，所有權仍屬於中國。

在國內飼養的貓熊中，冒險世界的4隻已於2025年6月返還中國。因此，剩下的就只有上野動物園的這兩隻了。



迎來2歲生日的雙胞胎大貓熊曉曉和蕾蕾。攝於2023年6月，東京都台東區上野動物園



大貓熊蕾蕾正在吃竹子。攝於11月28日，東京都台東區上野動物園（EPA時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]