執政黨將重新檢討北陸新幹線路線＝納入「小浜・京都」等8項方案

Newsfrom Japan

執政黨於15日舉行北陸新幹線尚未動工區間（敦賀—新大阪）整備委員會的首次會議。考量到現行計畫「小浜・京都路線」（經由福井縣小浜市和京都站）因京都府內的反對而動工無期，執政黨決定重新檢討路線，並將日本維新會提出的其他7項替代方案也納入候選名單。這是自2016年當時的執政黨決定採用現行路線以來，時隔9年重新審視路線方針的罕見舉動。

對於整備中的新幹線路線，執政黨重新檢討既定方針是極為罕見的。預計從新年開始，將聽取沿線地方政府和JR的意見。政府將同時考量國土交通省計算的費用效益等，以尋求最佳路線。新幹線建設的延遲將是必然，全線通車的時間將會進一步推遲。

在執政黨做出這項決定後，國土交通省將放棄原定於2026年度內、根據現行計畫動工的目標。

維新會一直要求自民黨重新檢討現行計畫並納入其他7項替代方案，自民黨已同意了此要求。這7項替代方案包括：經由京都府龜岡市的龜岡路線；在滋賀縣米原站轉乘東海道新幹線的米原轉乘路線；在米原站設置新幹線連接軌道的米原連接路線；在琵琶湖西側新建路線的湖西新線路線；利用JR湖西線的湖西利用路線；經由京都府舞鶴市和京都站的舞鶴路線；以及經由舞鶴市和龜岡市的舞鶴・龜岡路線。

小浜・京都路線是自民、公明兩黨於2016年決定的方案。當時在與米原和舞鶴兩路線比較後，該方案因乘車時間較短和使用者便利性等優點獲得青睞。然而，京都府和京都市對建設工程所涉及的財政負擔和環境影響表示擔憂。以現行計畫為前提的討論一直處於停滯狀態。



北陸新幹線在福井市內行駛。攝於2024年3月

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]