政府2024年度調查＝外國人取得重要土地，中國數量最多

日本政府於16日公布了2024年度關於安全保障重要設施周邊及國境離島土地・建物取得狀況的調查結果。在該年度內，共發生11萬3827筆/個（土地6萬9677筆，建物4萬4150個）的交易，其中外國人・外國法人取得的數量為3498筆/個，佔總數的3.1%。在按國家和地區劃分的數據中，中國位居最多。調查中未確認到有對設施發射干擾電波等「阻礙行為」。

《重要土地等調查法》規定，將自衛隊基地、核電廠等重要設施周邊1公里範圍內，以及國境離島劃定為「注視區域」或「特別注視區域」。本次調查的對象是截至2024年度為止指定的583個區域。由於都市地區的區域指定增加，交易件數較2023年度（1萬6862筆/個）大幅增加。

在外國人・外國法人取得的土地/建物中，按國家和地區劃分，中國（包含香港）以1674筆/個位居最多，佔47.5%。其次是台灣（11.7%）、韓國（10.7%）、美國（6.0%）。

按區域劃分，有37個都道府縣發生了外國人・外國法人的交易。東京都的交易量最多，達1558筆/個，其中多數集中在都市市中心地帶，例如「陸上自衛隊衛生學校、防衛裝備廳艦艇裝備研究所、新山王美國軍事中心」周邊為553筆/個，「防衛省市谷廳舍」周邊為309筆/個等。據稱，取得的房產多為公寓和獨棟住宅。



首相官邸。攝於東京都千代田區

