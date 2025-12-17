警視廳調查東京桑拿室火災＝房門把手脫落，兩死者疑被困在房內死亡

Newsfrom Japan

在東京赤坂的單間桑拿店「Sauna Tiger」發生的男女死亡火災事件中，16日從搜查相關人士處獲悉，兩人被發現時，桑拿室出入口的門把手處於脫落、掉落在地板上的狀態。

同日的現場勘查也發現，桑拿室內的緊急按鈕電源處於被切斷的狀態。警視廳搜查一課認為兩人有可能被困在桑拿室內，正在調查設施的管理狀況等。

據警方稱，死者為美容院經營者松田政也（36歲，川崎市幸區鹿島田）和其妻、美甲師陽子（37歲）。

據搜查相關人士透露，現場桑拿室出入口原本裝有L型門把手，但在兩人被發現時已脫落，分別掉落在室內和室外。兩人當時似乎處於無法開門的狀態，並倒臥在室內門附近。

室內設有連接店內事務所的緊急按鈕，並有被按下導致損壞的痕跡。16日現場勘查時發現，緊急按鈕電源處於被切斷的狀態，因此火災當時可能無法啟動。

木製長椅的靠背和坐墊部分有燒焦痕跡，長椅上還留有燒焦的毛巾。

15日中午左右，設於桑拿室外的火災警報器響起，店員撥打119報警。兩人預約在當日上午11點至下午1點使用桑拿。

警方預計將於17日進行司法解剖以確定兩人死因，並調查店方的管理體制是否存在問題。

運營公司「SAUNA&Co」發言：我們嚴肅看待這起寶貴生命逝去的結果，深表歉意。我們將與相關機構合作，全力投入查明原因和防止再發。



警視廳的搜查人員正在勘查發生男女死亡的單間桑拿店。攝於16日上午，東京都港區

