大阪大樓縱火案屆滿4年＝事發現場獻花悼念「希望他們還活著」

Newsfrom Japan

大阪市北區綜合大樓內的心療內科診所，曾發生導致院長及患者共26人死亡的縱火殺人事件，今（17）日屆滿四週年。事發大樓前從一早就有遺族及相關人士前來哀悼罹難者並獻上祈禱，表達「希望他們還能活著」的思念。

在事件中罹難的西村美夕璃小姐（當時21歲）曾就讀幼稚園時的導師（42歲），今日在大樓前併同信件獻上了鮮花。雖然自從畢業典禮後就未再見面，但最近因掛念她的近況而在網路上搜尋，才得知她捲入了這場悲劇。導師流著淚說，西村小姐當時是一個「溫柔、認真且努力的孩子」，還曾送過許多畫有導師肖像畫的信，遺憾表示「好想看看她長大後的樣子」。

診所院長西澤弘太郎（當時49歲）的妹妹伸子小姐（48歲），於上午9點多來到大樓。她供奉了飯糰與熱茶，並焚香誦經約10分鐘。

一位為了治療恐慌症而曾在該診所就醫約4年的40多歲男性，因擔心事件被世人遺忘，每年都會來到現場。他回憶西澤院長時表示：「他是個偉大的存在，是值得信賴的夥伴。當我煩惱時，他總會跟我說『不用勉強自己』」。

另一位曾就醫約4年的前患者男性（44歲）也曾接受西澤院長的診療。他默哀後說道：「醫生從來不會打斷我的話，總是聽我說到最後。真的希望他還活著」。

事件回顧： 這起事件發生於2021年12月17日上午10點15分左右。大樓4樓的診所遭到縱火，導致西澤院長及患者等共26人喪生。在事件中死亡的嫌犯谷本盛雄（當時61歲），因涉嫌殺人等罪名，在嫌犯已死亡的情況下移送檢方偵辦，最後獲不起訴處分。



在事發大樓前合掌哀悼的罹難院長西澤弘太郎之妹伸子小姐。攝於17日上午，大阪市北區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]