高市首相重視對話以修復日中關係＝針對解散眾議院表示「沒空考慮」

Newsfrom Japan

高市早苗首相於 17 日傍晚，在臨時國會閉幕後於首相官邸舉行了記者會。針對其在國會中有關「台灣有事」的答辯，她再次說明稱「這並未改變日本政府的一貫立場」。著眼於修復惡化的日中關係，她強調「希望能坦誠地反覆對話，全面推進戰略互惠關係」。

首相向中方呼籲：「正因為存在懸案與課題，溝通才顯得重要。對於包括領袖層級在內、日中之間進行各式對話，日方持開放態度」。她同時也表達了旨在與美國總統川普儘早舉行領袖會談的想法。

鑑於內閣支持率居高不下，自民黨內有聲音要求儘早解散眾議院並舉行總選舉。對此，首相予以否定，表示「待辦事項堆積如山，沒有時間考慮這些」。當被問及是否考慮擴大執政聯盟的框架時，她僅表示：「這也涉及對方的意願。我個人不便對此發表評論」。

關於經濟財政營運，她指出「日本現在需要的是透過積極的財政政策來增強國力」。她尋求大眾理解並表示：「要實現經濟的良性循環，創造出即使不提高稅率也能增加稅收的局面」。

針對 2026 年度預算案，首相透露計畫於 26 日通過閣議決定。她也觸及了作為 2026 年度稅制改正焦點的強化防衛力財源問題，表示「目標是達成不會成為家計新負擔的結案形式」。



首相高市早苗舉行記者會。17日下午攝於首相官邸。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]