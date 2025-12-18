訪日觀光客累計人次再創新高＝中國11月增長率放緩中

Newsfrom Japan

日本政府觀光局於 17 日公布，1 至 11 月的訪日外國人數（推計值）較去年同期增長 17.0%，達到 3906 萬 5600 人。此數字在 11 月時點就已超越去年約 3687 萬人的最高紀錄，全年首度突破 4000 萬大關已成定局。另一方面，11 月的中國遊客數為 56 萬 2600 人，較去年同月僅增長 3.0%，增長率急劇萎縮。單月的增長率與人數均為今年最低，顯示中國政府呼籲「避免訪日」的影響已表面化。

觀光廳長官村田茂樹在 17 日的記者會上，針對創下年度新高的訪日人數指出：「來自歐、美、澳洲及中東國家的增長非常強勁，是主要原因」。關於中國呼籲避免訪日的影響，他表示：「將持續關注後續情況」。

11 月的訪日客總數較去年同月增長 10.4%，達到 351 萬 8000 人。按國家與地區分，韓國人數最多，增長 10.0% 達 82 萬 4500 人。第 2 名為中國，其後依序為台灣增長 11.1% 達 54 萬 2400 人，以及美國增長 22.2% 達 30 萬 2500 人。而對前往日本旅遊發出警戒呼籲的香港，人數則減少了 8.6%。

中國遊客數 1 至 11 月累計約 876 萬人。1 至 9 月的消費額約為 1 兆 6443 億日圓，人數與消費額兩者皆佔整體的兩成以上。日本綜合研究所試算，若避免訪日的趨勢長期化，未來三年的訪日消費額損失將高達 2 兆 3000 億日圓。

此外，在政府提出 2030 年將訪日人數增加至 6000 萬人的目標下，「觀光公害」（過度旅遊）也成為各地面臨的課題。政府與執政黨正研議調高從日本出境者徵收的「國際觀光旅客稅」（出國稅），並考慮將增收的部分資金投入相關對策費用。



在銀座漫步的中國遊客。11月22日攝於東京都中央區（AFP時事）

