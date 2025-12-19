安倍晉三槍殺案：奈良地方法院求處被告山上徹也無期徒刑

Newsfrom Japan

針對2022年在奈良市殺害正進行參院選助選演說的元首相安倍晉三，被控殺人等罪名的山上徹也被告（45歲），其裁判員裁判第15次公判於18日在奈良地方法院舉行。檢察官以「此乃我國戰後史上前所未見、極其重大的犯行。動機草率且以自我為中心，並無酌量減刑之餘地」為由，求處無期徒刑。辯護律師則在最終辯論中要求有期徒刑，全案審結。判決將於下個月21日宣判。

檢方在論告中強調：「在法治國家中，絕對不允許為了打擊特定團體而訴諸暴力手段」。對於其母親向世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）捐贈巨款等被告的身世，檢方主張「這對犯行意志決定的影響極其有限」，不應列為減輕刑責的理由。

辯方則反駁：「這應被視為一個失去未來的人在絕望之末的犯行」。辯方主張被告是宗教相關虐待的被害者，母親入教導致家庭破碎的慘痛處境與犯行動機直接相關，「身世背景應被視為最重要的量刑情狀事實」。

此外，辯方主張自製槍枝不屬於《銃刀法》上的「手槍等」，不構成發射罪，「刑期最高應止於20年」。

論告前，代理人代讀了安倍遺孀昭惠女士的心情。昭惠女士對被告訴求：「希望你能正面面對自己所做的事，好好贖罪」。

最終辯論結束後，當審判長詢問被告是否有話要說，被告回答「沒有」，隨後未進行最終意見陳述便離開法庭。



