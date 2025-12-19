JTB 調查年假海外旅遊人數將達100萬人＝較去年增加 3 成

Newsfrom Japan

JTB近日公布的年末年初（12月20日至明年1月5日）旅遊動向調查顯示，海外旅遊人數預計將比去年增長31.5%，達到100萬人，恢復至疫情前約9成的水準。由於除了元旦連假，12月27至28日適逢週末等利於請長假的日曆排列，夏威夷與歐洲等遠距離目的地人氣極高。年末年初的總旅遊人數預計比去年增加2.5%，達到3,987萬人。

在海外旅遊目的地中，選擇鄰近的韓國、台灣的人數比例較去年減少；4至6晚的行程則有所增加。每人平均費用預計為27.5萬日圓，將創下2000年以來的新高。儘管日圓持續貶值，該公司負責人分析：「消費者已習慣現況，仍有一定比例的族群即使費用昂貴也願意出國」。

在該公司產品中，自由上下車的歐洲巡迴巴士團與夏威夷度假酒店表現亮眼，隨著大埃及博物館（GEM）全面開幕，埃及旅遊的預約量也在成長。

另一方面，國內旅遊則多以自家開車可達的鄰近家族旅行為主，行程以「兩天一夜」佔約4成最多。本次調查針對全日本15至79歲的1萬名男女進行了事前調查，並對其中回答「年末年初要去／大概會去旅行」的2060人進行了正式調查。調查期間為11月11日至13日。



成田機場國際線抵達大廳內，擠滿了提著行李箱的旅客。攝於5月6日，千葉縣成田市

