日本與中亞國家首屆領袖會議＝發表共同宣言強化供應鏈韌性

Newsfrom Japan

日本與中亞五國於 20 日在東京舉行領袖會議。會議由首相高市早苗主持，採納了以維修運輸路線、氣候變遷對策、促進人才交流為重點合作三大領域的「東京宣言」。為強化供應鏈韌性，雙方合意與資源（天然氣及重要礦產）豐富的五國強化經濟安全保障方面的合作。

東京宣言強調了「基於法治的自由開放國際秩序」之重要性。日本將支援建設從中亞繞過俄羅斯連結歐洲的運輸路徑「裏海路線」，並提出在人工智慧（AI）領域合作的方針。日本企業對經濟成長中的中亞興趣極高，設定了 5 年內總額 3 兆日圓的民間專案目標。

日本與中亞五國的對話框架創立於 2004 年，此次以「CAJAD」為名首度舉行領袖會議。哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、塔吉克等國元首皆出席。

這五國為前蘇聯成員國，與俄羅斯聯繫緊密，近年與中國的貿易關係亦在加強。這些國家也致力於外交多元化，而日本則希望提升在該地區的影響力。首相在會中針對俄羅斯侵略烏克蘭等現狀呼籲：「在中亞環境劇烈變化的當下，區域合作及與世界的聯手愈發重要」。

首相在會後於官邸向記者團強調：「感受到了對日本強大的信任與高度期待。將以此會議為契機進一步強化關係」。當被問及是否在會中解釋其台灣有事的國會答辯時，她僅表示：「作為一般論，獲得各國理解是極其重要的」。



首相高市早苗與中亞五國領袖合影留念。攝於 20 日上午，東京千代田區（代表攝影）



首相高市早苗在會議中說明紀念品。攝於 20 日上午，東京千代田區（代表攝影）



領袖會談前，首相高市早苗與塔吉克總統拉赫蒙（左）握手。攝於 20 日下午，首相官邸



領袖會談前，首相高市早苗與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（左）握手。攝於 20 日下午，首相官邸



領袖會談前，首相高市早苗與吉爾吉斯總統扎帕羅夫（左）握手。攝於 20 日下午，首相官邸



領袖會談前，首相高市早苗與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（左）握手。攝於 20 日下午，首相官邸

