首相答辯陰影籠罩對中議員外交＝自民黨萩生田等人掀起訪台熱潮

由於首相高市早苗關於台灣有事的國會答辯引發日中關係惡化，這股影響也波及到了議員外交。儘管議員外交具有補充政府間關係的功能，但超黨派的「日中友好議員聯盟」原先摸索在年內訪中的計畫，目前情勢嚴峻。另一方面，自民黨國員預計將接連訪問台灣，對中與對台的交流熱度呈現鮮明對比。

自民黨幹事長代行萩生田光一預計於21日至23日訪問台灣，目前正就與賴清德總統的會談進行協調。他在擔任政調會長期間的2022與2023年，也曾以對台友好的已故前首相安倍晉三「後繼者」身分訪台。

台灣外交部本月宣布，前法務大臣鈴木馨祐以及在石破內閣擔任首相輔佐官的長島昭久眾議員等人將訪問台灣。前外相河野太郎等麻生派6人也計畫從24日起訪台；據悉，到明年初為止，前往台灣訪問的日本國會議員將多達30人左右。

在對台施壓的中國也對日本採取強硬姿態的情況下，日本議員接連訪台可視為重視日台合作的表現。一名保守派資深議員表示：「有必要毅然地面對中國」。

相對地，日中友好議連原先一直在探尋17日臨時國會閉幕後訪中的可能性。然而，自從首相於11月7日在國會答辯中提到台灣有事可能符合自衛隊行使武力的「存立危機事態」後，情勢驟變。

受議連會長森山裕（自民黨前幹事長）之託，自民黨的小渕優子與立憲民主黨的近藤昭一於本月與中國駐日大使吳江浩進行了幕後接觸，但協調並無進展。議連幹部坦言：「現在很困難」。

隨著長期擔任對中議員外交核心的自民黨前幹事長二階俊博退出政壇，相關管道已變細。公明黨雖曾發揮重要作用，但因離開執政聯盟（註：此處新聞背景設定公明黨變動），此次並無顯著動作。該黨相關人士呼籲：「若要真心打開局面，政治家必須出面」。

中國進入本月後開始採取針對航空自衛隊機照射雷達等軍事威懾行動。中方的應對已從最初的經濟領域（如呼籲避免訪日）升級，預計僵局將長期化。中方似乎對自民黨議員的訪台熱潮相當敏感，日中議連幹部憂慮地表示：「中國的立場會越來越強硬」。



自民黨幹事長代行萩生田光一進入自民黨本部。攝於 10 月 7 日，東京永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]