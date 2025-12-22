村上宗隆與大聯盟白襪隊達成協議＝2年53億日圓、背號5號

Newsfrom Japan

【紐約時事】美國職棒白襪隊於21日宣布，原效力於日本職棒養樂多隊、利用入札制度挑戰大聯盟的內野手村上宗隆（25歲），已與球隊達成協議，簽下為期2年總額3400萬美元（約53億4000萬日圓）的合約。背號為5號。

交涉期限原訂於美國東部時間22日下午5點（日本時間23日上午7點）。據美媒報導，白襪隊將支付給養樂多隊約658萬美元（約10億3000萬日圓）的入札金。

以芝加哥為主場的白襪隊隸屬於美聯中區。該隊近年陷入低迷，已連續3年吞下100敗以上。過去曾有本季前擔任養樂多監督的高津臣吾、井口資仁、福留孝介效力過。

出身熊本縣的村上於2022年創下日本選手單季最多的56支全壘打紀錄，並以22歲之齡成為史上最年輕的三冠王。本季雖受傷勢影響僅出賽56場，仍擊出22支全壘打。職棒生涯8年共出賽892場，打擊率2成7、246支全壘打、647分打點。



內野手村上宗隆

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]