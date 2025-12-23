上皇迎92歲壽辰＝體況穩定，持續面對戰爭歷史

Newsfrom Japan

上皇於23日迎來92歲生日。雖然5月被診斷出心肌血流不足的「無症候性心肌缺氧」，並於7月開始新的內服藥治療，但根據側近表示，目前體況維持在相對穩定的狀態。適逢戰後80週年，今年上皇多次面對往昔戰爭的歷史，包括回憶戰時疏散的點滴，以及想起2016年訪問菲律賓時面會的「殘留二世」人們。

繼5月住院檢查後，上皇為追加內服藥於7月再度住院。治療前的檢查亦確認了脈搏變快的「上室性不整脈」，目前正接受包括改善該症狀在內的藥物治療。出院後，上皇在不增加心臟負擔的範圍內進行散步與運動，以維持健康並防止肌力下降，每週亦維持前往皇居生物學研究所兩次，持續進行關於蝦虎魚分類的研究。

今年，上皇除了關注天皇與皇后兩陛下為戰後80週年進行的慰靈訪問、收看傳達戰爭記憶的電視節目外，也閱讀了宣揚蒙古拘留者悲劇的會報。8月在長野縣輕井澤町靜養時，亦走訪了大日向開拓地，回顧滿蒙開拓的歷史。

此外，上皇在仙洞御所（港區）與因大阪・關西萬博來日的瑞典國王、盧森堡大公及比利時王女夫婦親切歡談；針對泰國詩麗吉王太后逝世，上皇也懷念與普美蓬前國王共同面會的往日，向泰國國王表達了弔唁。

上皇長年關注國際協力機構（JICA）海外協力隊的活動，在該組織成立屆滿 60 週年之際，上皇與上皇后一同閱讀了紀念誌，感慨萬千地回顧了其發展歷程。而在東京聽障奧運（Deaflympics）舉辦期間，由於上皇夫婦從皇太子時代起便多次與選手們見面交流，見到大會如今的發展，上皇也顯露出在背後默默為其感到高興的樣子。



在迎來 92 歲生日前進行照片拍攝的上皇。攝於 8 日，東京都港區仙洞御所（宮內廳提供）



在仙洞御所庭園散步的上皇夫婦。攝於 8 日，東京都港區（宮內廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]