政府通過地方創生戰略＝實現「強韌經濟」提升生產力

Newsfrom Japan

政府於23日在閣議中通過了彙整地方創生施策方向的「綜合戰略」。其特徵是將高市政權標榜的「強韌經濟」之實現，列為地方創生的政策目標。計畫透過數位人才培育等手段，在2029年前將地方就業者的人均勞動生產力成長率，提升至超越東京圈（東京、埼玉、千葉、神奈川）的程度。

計畫期間為2025至2029年度的5年。該戰略指出：「為了確保地方經濟的持續性，將國內外需求引入地方，形成『能賺錢』的地方經濟至關重要」。具體措施包括利用地域資源促進訪日遊客、支援地方產業開拓銷路、以及推動企業總部功能移往地方等。政府預計明年夏季前後，將制定以活化地域經濟為重點的「地域未來戰略」。

在政策目標方面，為了矯正東京一極集中（人口過度集中東京）的現象，也設定了讓地方成為受年輕人與女性「青睞的地方」。文中明定2027年度前，從東京圈移居地方的人數目標為1萬人，並將致力於擴大「關係人口」（指與自治體保持持續性互動的非定居人口）的自治體數量增加至1200個。



首相官邸。攝於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]