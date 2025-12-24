警察與自衛隊聯手防禦網攻＝政府針對中、俄、北韓發布新戰略

Newsfrom Japan

日本政府在23日的閣議中，決定了新的「網際安全戰略」。內容指出由中國、俄羅斯、北韓等國家背景所發動的網路攻擊「已成為嚴重威脅」。文中明確記載，針對重大案件，「將建立由警察與防衛省、自衛隊共同實施『無害化處置』攻擊的體制」。

新戰略對利用快速發展的人工智慧（AI）所進行的攻擊，表達了其作為新風險且嚴重性日益增加的危機感。在此基礎上，配合防止網攻於未然的「能動性網際防禦（主動防禦）」導入法案之成立，提出了「以國家為核心的防禦與威懾」。

具體而言，資訊將集約至隨導入法成立而設置的「國家網際統括室（NCO）」。迅速進行網攻案件的精確掌握、分析與評估。同時推動人才培育與體制建設，並實施訓練與演習。

此外，戰略中也納入強化官民合作，在基幹基礎設施業者參加的協議會中實現雙向資訊共享。方針中也表示「任何國家都難以單獨應對」，將致力於與同盟國及志同道合的國家合作。該戰略的對象期間為未來5年。

網際安全保障擔當大臣松本尚在23日的記者會上說明，他已接受首相高市早苗針對（1）官民一體推進對策（2）強化國際合作（3）政府一體迅速行動等三項指示。他表示：「面對網路威脅，官民必須團結並與他國共同行動，這是本戰略的核心點」。



首相高市早苗（中央）出席閣議。攝於 23 日上午，首相官邸



網際安全保障擔當大臣松本尚舉行記者會。攝於 23 日，東京都千代田區

