新聞協會針對智財計畫發表意見書＝要求「保護報導內容免於AI未經授權使用」

日本新聞協會於23日向內閣府提出並公布了關於政府明年將制定的「知的財產推進計畫2026」之意見書。文中指出生成式AI對新聞報導等內容的無授權利用情況嚴重，要求「研議實現適當內容保護的制度」。

該計畫是彙整政府關於知識產權保護與活用之基本方針的文書，每年6月左右制定。政府自11月起開始為2026年版進行研議，內閣府亦進行了意見徵集。

意見書指出，現狀下「未經授權利用內容的生成式AI服務層出不窮」。若放任使用者不造訪原始資訊來源網站的「零點擊搜尋（Zero-click search）」現象，恐將導致報導機構功能衰退及阻礙國民的「知情權」。因此，意見書訴求應在《著作權法》中將「尊重拒絕AI無斷學習（爬蟲）」列為法律義務，並研議保護內容的制度。

圍繞內容保護問題，日本報導機構已出現起訴提供生成式AI搜尋服務的美國新創公司Perplexity等行動。意見書表示：「本協會亦抱持相同的問題意識。希望政府能嚴肅看待我們不得不採取訴訟等強硬手段的事實」。



日本新聞協會事務局

