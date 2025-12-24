警視廳警部補因洩密遭免職＝10餘名上司亦遭受處分

Newsfrom Japan

有關向國內最大規模招攬集團「Natural」洩漏搜查資訊，導致警視廳暴力團對策課警部補神保大輔（43歲）因涉嫌違反《地方公務員法》（守秘義務）被捕一案，警視廳於23日對其處以懲戒免職。同時追究監督責任，對當時的上司等10餘人也處以處分。

東京地檢於同日以該罪名起訴神保被告。

根據起訴書指出，神保被告於4至5月間，洩漏了警視廳在Natural相關地點設置的6台搜查用攝影機畫角等影像。7月29日涉嫌向Natural方提供成員名單、頭銜、出沒地點及23處搜查用攝影機設置地點清單。

神保被告將Natural自行開發的高隱私通訊軟體安裝在自己手機中，透過該軟體洩密。

警視廳對當時直屬上司的係長處以戒告懲戒處分。此外，當時的暴力團對策課長等10人受到訓誡或注意處分，組織犯罪對策部參事官則受到口頭嚴重注意。

警視廳表示，作為防止再犯的對策，未來將針對從事情報蒐集等高風險業務的搜查員進行資格審查（適格性確認）。即便在選任為擔當搜查員之後，也將持續進行監督與檢核。

此外，針對在神保嫌犯家中搜索發現的約 900 萬日圓現金，警方不排除這可能是洩漏資訊的報酬，目前正朝此方向持續進行慎重的調查。

警務部參事官菅潤一郎表示：「這是身為警察職員不該有的行為，已嚴正處分」。



警視廳本部廳舍

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]