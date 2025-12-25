細川首相時代外交文書公開＝中國曾再三要求對台灣問題「妥善處理」

Newsfrom Japan

根據24日公表的日本外交文書顯示，在1994年3月細川護熙首相訪問中國之際，中國政府曾再三要求日本政府在台灣問題上「妥善處理」。當時因擔心日中關係惡化，日本外交當局曾向首相方面進言，建議應對中國有所配慮。（註：文中職稱為當時背景）

中國現今主張台灣問題是「核心利益中的核心」，並反覆批評首相高市早苗關於「台灣有事」的發言；而從當時的紀錄可以看出，中方自那時起就對此議題高度神經質。

1994年時，中國對各國採取的立場是：雖容許與台灣的經濟交流，但否定一切「公職關係」。然而，當時台灣方面積極展開要員出訪，2月李登輝總統以度假名義訪問東南亞，這讓中方危機感大增。

外交文書指出，3月中旬，中國外交部副部長唐家璇與日本駐中大使國廣道彥面會時，將李登輝的東南亞之行定調為「度假外交」。國廣大使雖回覆「這並非針對我國而來」，但唐家璇隨即警告：「如果李登輝為了參加（母校）京都大學同窗會而訪日，那將會演變成大事」。

在此之前，中方在1月的日中外長會談中也主張與台灣「不允許公職往來」。同期的官員協議中，中方亦對日本政務次官訪問台灣表示「國民情感會變差」，以此表達不悅。

基於這一連串的要求，國廣大使向外相羽田孜發出公電具申意見，認為在日中領袖會談處理台灣問題時，「上策是由我方主動明確闡述立場，而非等待對方發言」。外務省中國課也在題為〈日中關係各項懸案（不穩定因素）〉的文書中指出，內閣成員訪台或李登輝來日都將招致中方反彈，並記錄道：「台灣問題若應對稍有差池，恐將動搖日中關係根本，是極其敏感的問題，需持續慎重應對」。

日中領袖會談於3月20日舉行。當時李鵬總理表示：「雖然不清楚台灣是否將貴國列為度假外交對象，但希望不要發生此類事情」。細川首相則承諾將「遵守日中共同聲明」並「維持（日台間）非政府間的實務關係」。



台灣總統李登輝（當時）回應支持者的歡呼。攝於1996年3月，台北（AFP時事）

