東京地檢起訴女性網紅＝涉嫌逃漏法人稅等1.5億日圓

針對逃漏法人稅等合計約1億5700萬日圓一案，東京地檢特案部25日以違反《法人稅法》等罪名，在宅起訴（不拘留起訴）廣告公司「Solarie」（東京都澀谷區）社長黑木麗香（37歲），並起訴作為法人的該公司。另有兩名男性公司幹部因涉嫌幫助違反該法等罪名亦遭在宅起訴。

黑木社長以「宮崎麗果」的名義作為網紅（Influencer）活動，Instagram追蹤人數約50萬人。其營運模式為接受廣告代理商委託，在Instagram上介紹化妝品等，廣告費則匯入該公司。

根據起訴書指出，黑木社長利用虛報業務委託費的手法，在截至2021年1月期及2024年1月期的兩年間，隱匿所得合計約4億9600萬日圓，逃漏法人稅等合計約1億2600萬日圓。此外，涉嫌於2022年2月至去年1月逃漏消費稅等合計約3100萬日圓。根據相關人士透露，黑木社長曾委託男性幹部製作虛假收據。逃稅所得資金則充作該公司事業費用。

黑木社長在個人Instagram上回應：「深感反省。將迅速應對必要的修正申報及繳納稅款」。



以「宮崎麗果」身分活動的黑木麗香（取自其個人官網）

