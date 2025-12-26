高市首相調整早期訪美計畫＝針對中國表示「將守護日本國益」

Newsfrom Japan

首相高市早苗25日在東京都舉行的內外情勢調查會上發表觀摩演講，透露目前正朝向於「明年早期」訪問美國並與川普總統舉行會談的方向進行調整。針對日益冷淡的日中關係，她表示：「將持續溝通，並從守護日本國益、名譽及國民生命的觀點出發，採取適當應對」。

首相計畫最快於明年3月進行就任後的首次訪美。她在演講中提到：「目前正在協調，希望能儘早與（川普先生）見面」，並表示「想像大約會在明年相當早期的時間點」。

川普預計於明年4月訪問中國並與國家主席習近平會談。在高市首相因台灣有事相關答辯遭到中方強烈反彈的背景下，首相希望能搶在美中領袖會談前，先與日美領袖就對中認識達成共識。

關於日中關係，首相強調：「全面推進戰略互惠關係，建構建設性且穩定的關係，這一方針自就任以來始終如一」。她並指出：「與中國進行的各項對話都是開放的，並未關閉大門」，展現出尋求領袖層級對話契機的想法。

政府將於26日通過2026年度預算案。針對其標榜的「負責任的積極財政」，首相解釋道：「如國際貨幣基金組織（IMF）所指出，損害成長的過快財政重建，反而會損害財政的可持續性」。她再次尋求理解並表示：「透過實現經濟的良性循環來增加稅收，藉此實現財政的可持續性」。



首相高市早苗於內外情勢調查會演講。攝於25日下午



