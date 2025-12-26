法務省將把危險駕駛罪數值化＝一般道路超速50公里即適用

Newsfrom Japan

法制審議會（法相諮詢機構）小組委員會25日彙整了《自動車運轉處罰法》修正案要綱（大綱），研議修改危險駕駛致死傷罪的適用要件，規定如在一般道路超速逾50公里引發死傷事故，將一律適用危險駕駛罪。法務省預計經法制審決定後，於2026年1月23日召集預期的通常國會提交法案，目標是使其通過。

危險駕駛致死傷罪的法定刑上限為20年監禁，較過失駕駛致死傷罪（上限7年）更重。但因危險駕駛定義為「難以控制行進的高速」等模糊字眼，導致許多大幅超速案件仍未被適用該罪，遺族等一直要求明確化適用要件。

要綱案在12名參與表決的委員中獲得11人贊成。規定被視為危險駕駛的時速為：速限60公里以下的道路（一般道路等）「超速50公里」；速限60公里以上的道路（高速公路等）「超速60公里」。依此計算，若在速限30公里的住宅區生活道路行駛，車速達時速80公里即視為危險駕駛。

關於酒駕，規定以下情況為危險駕駛：（1）呼氣每公升酒精濃度0.5毫克以上；（2）血液每毫升酒精濃度1.0毫克以上。而一般酒後駕車的標準則為呼氣每公升0.15毫克。

為保留彈性對應空間，即使低於數值基準，若在「極難避開重大交通危險的高速」或「受酒精影響難以正常駕駛狀態」下引發死傷事故，仍設有可適用危險駕駛罪的概括規定。除超速與酒駕外，刻意使輪胎側滑的「甩尾行駛」也納入危險駕駛範疇。



法制審議會小組會議討論危險駕駛罪的修改。攝於25日上午，法務省

