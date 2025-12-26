2026年度預算案通過＝規模創新高、反映高市政權「積極財政」意向

Newsfrom Japan

政府在26日上午的閣議中通過了2026年度預算案。一般會計總額達122兆3092億日圓，連續兩年刷新歷史新高紀錄。在高市政權標榜的「負責任的積極財政」下，正式對應通貨膨脹型經濟。社會保障費用超越了先前最高紀錄的前年度原始預算。隨著「有利率的世界」到來，國債費的增長也加速，首度突破30兆日圓，推升了整體歲出。

這是高市政權首次編列原始預算。政府將於明年初提交至通常國會，目標在年度內通過。由於自民黨在參議院為少數，因此希望能獲得先前已針對大幅調高所得稅免稅門檻「年薪之牆」達成共識的國民民主黨支持。

佔歲出三成以上的社會保障相關費用為39兆559億日圓，較25年度原始預算增加2.0%。主要受物價高漲及加薪對應影響，用於醫療從業人員薪資的診療報酬「本體」部分調幅達3.09%，較上次（0.88%）大幅增加。雖然推動了增加成分類似成藥的「OTC類似藥」之自行負擔額，但在減輕現役世代社會保險費負擔方面的力道仍顯不足。

在實現「強韌經濟」的危機管理與成長投資方面，特別會計中編列了1兆2390億日圓支援AI與半導體。2026年開始的高中學費與國小午餐免費化則編列約7000億日圓。

2025年度已提前兩年達成佔GDP2%目標的防衛相關費用為8兆9843億日圓，撥給地方政府的「地方交付稅交付金等」為20兆8778億日圓，兩者皆創歷史新高。

用於償還國債與支付利息的國債費為31兆2758億日圓，連續6年刷新紀錄。因擔憂高市政權的擴張性財政路線導致長期利率急升，計算利息費用所使用的預期利率從2.0%調高至3.0%。

歲入方面，受物價高漲及企業業績良好影響，稅收預計將達史上最高的83兆7350億日圓。然而稅收仍追不上歲出增長，為補足財源缺口，新發行國債額為29兆5840億日圓，高於25年度原始預算。國債依存度達24.2%，由債務支付四分之一財源的結構依然持續。



首相高市早苗（中央）出席閣議。攝於26日上午，首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]