2026年中國維持對日強硬姿態＝不願回應關係改善

Newsfrom Japan

【北京時事】中國習近平政權在2026年預計將維持對日的強硬姿態。中方不僅針對高市早苗首相去年11月關於「台灣有事」的發言，亦將日本的安全保障政策視為問題。目前看不出中方有降低批判音量的跡象，當前方針應是不回應日方改善關係的呼籲。

中國共產黨政治局委員兼外相王毅，在12月30日於北京舉行的研討會上，再次抨擊高市氏的發言，稱「日本現任領導人公開挑戰中國的領土主權」。習政權堅持只要日方不撤回發言就不參與對話的立場，實際上已拒絕接待預定1月訪中的財界代表團。

此外，中方批判的對象已擴大至高市政權的安保政策，矛頭直指防衛費增額、安保相關三文書的修訂，以及關於「非核三原則」的討論。王毅主張：「必須嚴加警戒日本軍國主義的抬頭」。

回顧2012年中國因釣魚台列嶼（尖閣諸島）國有化反彈導致關係惡化時，耗時兩年多才促成領袖會談。當時是配合2014年11月由中國主辦的北京APEC峰會才得以舉行。中國今年再次擔任APEC輪值主席國，日方雖摸索於11月在廣東省深圳市舉行領袖會談，但日中關係人士多認為：「不確定到時候中方是否已經冷靜下來」。對習政權而言，外交重中之重的美中關係正出現協調氣氛，改善對日關係的動機相對乏善可陳。

然而，儘管中國加強施壓，高市政權仍維持高支持率，外交人士指出這對習政權而言是「誤算」。此外，中國的主張在國際社會也難言獲得廣泛支持。若未來美中貿易摩擦再燃等外部環境變化，中國亦有可能轉變對日政策。



中國國家主席習近平。攝於2025年12月4日，北京（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]