能登地震滿兩年：陪伴一同復興的輪島塗漆器將於東京店面上架

在能登半島地震發生兩個月後開業的石川縣特產店「八重洲いしかわテラス」（Yaesu Ishikawa Terrace），從距離約300公里遠的東京持續陪伴災區復興。地震至今已過兩年，在災區業者紛紛表示「終於能開始考慮做生意」的聲音中，該店正準備從3月起，將新進出品業者「輪島塗」店家的餐具擺上櫃位。

營運負責人直井一馬（41歲）表示，2024年3月剛開業時，原本預定出品的業者接連因「現在無法考慮事業」而取消。原定來自能登地區的商品比例應占2至3成，實際僅占約1成。

地震約8個月後的同年9月，直井走訪能登半島，回憶起當時「景象極其慘烈」。倒塌的建物與崩塌的道路維持原狀，他通過狹窄危險的道路，好不容易才拜訪了輪島塗等出品業者，有些業者甚至在店面或工坊仍殘留瓦礫的狀態下重啟事業。

直井感受到災區業者的轉變是在進入2025年之後。隨著瓦礫清理與道路修復進展，同年12月終於在輪島市舉辦了首次商談會。輪島塗職人、藍莓農家及製鹽業者等11家業者參加，席間傳出「終於能考慮做生意了」、「不希望大家忘記地震，所以想努力看看」等心聲。

但直井也指出，仍有許多人持續避難生活無法返家，或因觀光客減少而無法預計何時能重啟生計。有些業者反映希望能透過在縣外的特產店出品來「設法糊口」，直井坦言：「能登的復興之路還很漫長」。

即便如此，直井仍堅定地說：「希望能盡可能將更多商品擺上店面以協助復興」，並表示「希望透過商品讓大家了解能登的魅力與現狀，請大家千萬不要忘記地震這件事」。



在石川縣特產店「八重洲いしかわテラス」的能登支援專區接受採訪的營運負責人直井一馬。攝於 2025 年 12 月 17 日，東京都中央區

