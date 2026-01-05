北韓向日本海發射彈道飛彈＝疑似變軌飛行，數枚落於EEZ外

Newsfrom Japan

【首爾時事】根據韓國軍方表示，北韓於4日上午7點50分左右，從平壤附近向日本海發射了數枚彈道飛彈。日本防衛省也宣布北韓至少發射了2枚彈道飛彈，推測已落於日本專屬經濟區（EEZ）之外。

防衛省表示，這2枚飛彈最高高度約50公里，飛行距離約900至950公里。兩者皆有可能是採取變軌飛行（不規則軌道），目前正在分析詳細資訊。據了解尚未確認有船舶或飛機受損。

防衛大臣小泉進次郎對記者團表示：「北韓這一連串行動威脅了我國、區域及國際社會的和平與安全」，予以強烈譴責。日本政府已透過中國北京的大使館管道向北韓提出嚴正抗議。

首相高市早苗指示相關部會全力蒐集與分析情報，並迅速向國民提供資訊。她在首相公邸召集秘書官協商應對措施。日美韓三國外交官員亦進行電話諮詢，一致認為此次發射違反聯合國安理會決議，並確認將要求北韓停止挑釁。

這是北韓自去年11月7日發射短程飛彈以來再次發射彈道飛彈。韓國總統李在明於4日起訪中，並將於5日與習近平主席會談。北韓此舉被認為是想牽制中韓領袖會談將核武與飛彈問題列入議程。



接受記者團採訪的防衛大臣小泉進次郎（左）。攝於4日上午，防衛省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]