美軍突襲委內瑞拉引發日本應對兩難＝政府夾在「法治」與美國之間

Newsfrom Japan

針對川普美國政權對委內瑞拉展開軍事行動一事，日本政府正陷入應對兩難。首相高市早苗於4日在個人X（舊Twitter）上表示將致力於情勢穩定，但對於美軍抓捕馬杜洛總統等細節則避而不評。日方似乎正夾在向世界倡導的「法治」與對唯一同盟國美國的配慮之間。

首相強調：「以確保僑民安全為首要任務，正與相關國家緊密合作應對」。她僅記下：「我國一向尊重自由、民主、法治等基本價值與原則，將為恢復民主及情勢穩定進行外交努力」。

美國採取武力攻擊並排除他國首腦，可能違反國際法。針對侵略烏克蘭的俄羅斯及強化對台軍事威壓的中國，日本向來與美國共同反對片面改變現狀，訴諸「法治」的重要性以資對抗。若容許此次美國的軍事行動，先前的相關主張恐被質疑一致性。

另一方面，即便懷疑違反國際法，考量到日美同盟的重要性，批判美國並非易事。在高市首相的台灣發言導致日中關係冷卻之際，若與川普關係產生嫌隙，中國可能會進一步對日施壓。特別是預計4月訪中的川普，正著眼於與中國的經濟交易，刻意與日中對立保持距離。

日本政府人士針對首相在X的發信感嘆：「一邊考量與美國的距離感，一邊要確保不與過去言論脫節，應對得非常辛苦」。



與美國總統川普進行電話會談後接受記者採訪的首相高市早苗（中央）。攝於2日，首相公邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]