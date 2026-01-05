抹茶全球缺貨＝健康與「社群美照」消費帶動人氣

Newsfrom Japan

【柏林時事】全球掀起抹茶熱潮，導致供不應求成為問題。從抹茶拿鐵、冰淇淋到在家親自動手刷茶的「本格派」，客群正持續擴大。這對日本茶農雖是利多，但粗製濫造的外國產抹茶也開始充斥市場。

▽咖啡的強敵

在年輕人聚集的柏林一角，抹茶咖啡廳「Matchasome」的香蕉風味抹茶拿鐵「香蕉麵包抹茶」是人氣飲品。店主尤莉亞・賓克爾（47歲）自豪地表示，夏天甚至會大排長龍。她在疫情期間萌生經營「高品質且視覺精美的抹茶品牌」的想法，於2022年開業。除了重視年輕人愛拍照的需求而在內裝設計下功夫，也為高齡層開發了加入營養成分的抹茶。最近為了提供本格派顧客「現磨」口感，還引進了石臼機。賓克爾說：「抹茶現在已是咖啡的強勁對手」，並計畫在漢堡、慕尼黑等地展店。

從日本輸往全球的抹茶出口量直線上升，2025年1至10月達6889噸，是疫情前的3倍。儘管如此仍無法滿足需求，在歐美已演變成社會問題，甚至被英國BBC報導形容為「全球抹茶枯竭」。

▽偽裝日本產

日本以外的茶葉生產也在擴大。2023年在柏林近郊開始種茶的安琪·昆勒（38歲），原在法國釀造紅酒。面對消費者遠離紅酒的趨勢，她毅然決定「茶更有未來」。在幾乎沒有先例的情況下，她正為了2026年的首次出貨持續摸索。

另一方面，海外產抹茶中出現了標示「宇治」等偽裝成日本產的案例。美國《紐約時報》報導，劣質品的蔓延使得抹茶傳統「在短短幾年內就被鄙視與欺瞞所籠罩」。裏千家淡交會柏林協會會長菅井暢子（68歲）痛心地表示：「感到非常焦急。有必要正確傳達傳統」，她正計畫舉辦正統茶席體驗會，並將茶道通史翻譯成德文。



抹茶咖啡廳「Matchasome」店主尤莉亞・賓克爾。攝於2025年12月，柏林

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]