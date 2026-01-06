鳥取、島根發生震度5強地震

Newsfrom Japan

1月6日上午10時18分左右，發生一起以島根縣東部為震央的地震，在松江市與鳥取縣境港市等地觀測到震度 5強的劇烈搖晃。隨後於 10時28分，島根縣安來市也觀測到震度5弱的餘震。

根據氣象廳資料，上午 10時18分地震的震央深度約 10公里，地震規模（M）推估為 6.2。這兩次地震均無引發海嘯的疑慮。

受地震影響，山陽新幹線的新大阪至博多全線一度採取暫時停駛措施。根據 JR西日本消息，岡山至廣島區段預計於下午 1時左右恢復通車。

原子力規制委員會表示，位於松江市的中國電力島根核能發電廠並未因地震出現異常，目前 2號機組持續運轉中。

上午 10時18分地震的主要各地震度如下：

震度 5強： 鳥取縣境港市、日野町、江府町；島根縣松江市、安來市。

震度 5弱： 鳥取縣米子市；島根縣雲南市。

震度 4： 岡山市、廣島市、高松市、松山市。

震度 3： 京都府長岡京市、大阪市、兵庫縣西宮市、山口市、德島市、高知市、福岡縣柳川市、佐賀縣神埼市、大分縣姬島村。



氣象廳的地震火山作業室。攝於東京都港區

