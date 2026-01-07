涉上傳千部性交偷拍片獲利＝警視廳再逮捕「一夫多妻」男女3人

Newsfrom Japan

關於自稱「一夫多妻」的男女3人，因偷拍與在社群網站（SNS）認識的女性性交影片並上傳至網路而被捕一案，經6日對調查相關人士採訪獲悉，至今已上傳了近1000件影片與照片。

警視廳搜查1課同日表示，由於上傳了另一名女性的偷拍影片，依違反《性姿態拍攝處罰法》嫌疑，再次逮捕了職業不詳的小野洋平（39歲）、其妻晴香（28歲），以及身為養女的內妻（事實婚）凜（24歲）。警方研判3人透過販售偷拍影片獲利超過 5500萬日圓，目前正在展開調查。據了解小野容疑者已承認罪嫌，而晴香與凜兩位容疑者則以「不想回答」為由保持緘默。

再逮捕的罪嫌為：2024年6月23日下午3至7時左右，於東京都新宿區的一間飯店內，偷拍小野容疑者與20多歲女性性交的過程，並於10月26日將影片上傳至影音平台「myfans」供人閱覽。

根據該課表示，小野與該女性是在SNS認識並曾見面多次。該女性是接到警方聯絡才得知受害，並表示「曾被對方以不倫為由，透過律師要求支付 300萬日圓的慰撫金」。3人疑將攝影器材藏於火災警報器、裝入框的畫作及面紙盒內帶入飯店進行偷拍。

警方從查扣的硬碟中發現疑似偷拍約100名女性、共860部以上的影片；並確認包含已刪除的部分在內，約有1000件內容被上傳至付費會員制網站。警方懷疑小野等人除了偷拍與上傳影片外，還反覆從事類似「仙人跳（美人局）」的行為。警視廳去年11月先以涉嫌監禁10多歲女性逮捕小野，12月再與晴香、凜一同因違反《性姿態拍攝處罰法》被逮捕。



警視廳本部。位於東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]