索尼、本田發表原型車：電動車「AFEELA」第2彈登場

【拉斯維加斯時事】由索尼集團（Sony Group）與本田（Honda）共同出資的 Sony Honda Mobility，於5日發表了旗下電動車（EV）品牌「AFEELA」的第2款車型原型車。繼今年開始交車的首款房車（Sedan）之後，該品牌將在產品線中加入在美國極具人氣、類似運動型多用途車（SUV）的車型。

在世界最大級家電與 IT 展覽「CES」於6日在美國內華達州拉斯維加斯開幕前，該公司於當地召開了記者會。水野泰秀會長說明，目標是在「2028年將以該原型車為基礎的車款交付給美國客戶」，且該車型將實現比第1款更寬敞的車室空間。

第1款車型「AFEELA 1」今年起將於加州開始交車，日本則預定在2027年上半年。基本款價格為8萬9900美元（約1400萬日圓），旗艦款則由10萬2900美元起跳。除了搭載先進駕駛輔助系統外，還具備與美國微軟（Microsoft）合作開發的對話型 AI（人工智慧），以及可享受電影、音樂等影音娛樂的功能。

針對美國電動車市場，受川普總統方針影響，購車支援政策即將結束，市場正面臨逆風。然而，川普川西泉社長在記者會後接受媒體採訪時表示：「我們不以『電動車』作為主要賣點」，並強調目標是實現「在車內能更自由度過時間」的體驗。



5日向媒體公開的 Sony Honda Mobility 電動車「AFEELA」第2款車型原型車。攝於美國拉斯維加斯

