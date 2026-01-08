前福井知事性騷擾調查屬實＝傳送千則鹹濕簡訊、觸摸下肢，恐觸犯刑法

Newsfrom Japan

福井縣於7日公布調查報告書，針對去年12月因性騷擾問題辭職的前知事杉本達治（63歲），認定其言行「顯然構成性騷擾」。此案起因於女性職員向外部窗口舉報，由縣府與律師展開調查。調查確認杉本前知事曾傳送約1000則性騷擾簡訊，並有3起觸摸職員大腿等肢體侵犯行為。

副知事鷲頭美央於同日召開記者會，向被害者、縣民及職員「由衷致歉」。她指出杉本氏的行為具有執拗性且持續長達多年，並表示「禁不住強烈憤慨」。

報告書指出，針對其反覆暗示要求性關係的簡訊及觸摸肢體等行為，已涉嫌違反《跟蹤騷擾規制法》及刑法上的「不同意猥褻罪」。報告結論認為，「即便考慮到其已辭職，責任依然重大」。另一方面，縣府表示由於尚未確認被害者本人的意願，目前對於刑事告發持審慎態度。

受縣府委託的3名律師作為「特別調查委員」，自去年9月起對包含舉報者在內的職員進行聽證。共有4名職員提供具體證詞與簡訊紀錄，委員認定此4人皆為性騷擾受害者。

根據報告，性騷擾行為始於2007年，即杉本氏首次從總務省調派至福井縣擔任總務部長後。杉本氏在調查中否認刻意觸摸，但報告書認為其辯解「不可信」。簡訊中包含大量如「想親親」、「喜歡做愛嗎？」等露骨表現，判定「杉本氏充分認知此舉構成性騷擾」。

杉本進入舊自治省（現為總務省）任職後，於2004年就任總務部長，並於2013年首度調派至福井縣出任該縣副知事。他在2019年的知事選舉中首度當選，後因性騷擾問題，在第二任任期途中辭職。



前知事杉本達治



針對前知事性騷擾問題召開記者會的特別調查委員河合健司律師（左）、福井縣副知事鷲頭美央（中）、總務部長服部和惠（右）。攝於7日，福井縣廳

