丹羽宇一郎逝世，享壽86歲＝首位民間出身駐中大使、伊藤忠商事前社長

曾任伊藤忠商事社長，並成為日本首位民間出身駐中國大使的丹羽宇一郎，於2025年12月24日因衰老逝世，享壽86歲。丹羽出生於名古屋市，葬禮已由親屬辦理完畢。

丹羽在1998年至2010年間歷任伊藤忠社長及會長。2010年6月被起用為駐中大使，是1972年日中建交以來首位民間人士出任此職。作為在中國擁有深厚人脈的大型商社實權人物，外界原對他擴大雙邊經濟交流的手腕寄予厚望。

然而，丹羽上任後不久便接連發生沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域中國漁船碰撞事件，以及稀土出口限制問題等。2012年日中關係因主權爭議惡化，中國各地爆發大規模反日遊行，緊張情勢升溫。當時他對東京都購買尖閣諸島的計畫表示擔憂，引發朝野執政黨內部的更迭論點，並於同年卸任。

作為經營者，丹羽果斷處理了泡沫經濟時期的「負資產」。在擔任社長第2年的2000年3月期財報中，他斷然認列巨額損失，成功帶領公司重組經營體制。

丹羽以直言不諱著稱，曾以民間議員身分活躍於經濟財政諮詢會議，並擔任地方分權改革推進委員會委員長。即便在卸任大使後，他仍於2015年提議舉辦日中建交紀念儀式，晚年亦致力於改善兩國關係。



丹羽宇一郎，伊藤忠商事元社長

