日韓領袖將於13日在奈良會談＝造訪高市首相故鄉，並參訪法隆寺

日韓兩國政府於9日宣布，韓國總統李在明將於13、14日訪問奈良縣，並與首相高市早苗舉行會談。此舉為日韓領袖相互往來「穿梭外交」的一環，雙方將針對如何應對日益對日施壓的中國，以及加強經濟安全保障領域的合作進行討論。首相希望在自己的故鄉歡迎李總統，以深化彼此信賴。

根據韓國方面消息，李總統將於13日下午抵達奈良，隨即進行領袖會談與共同記者會，並出席晚宴。14日則將與首相一同參訪世界遺產法隆寺（奈良縣斑鳩町），並在與在日韓國人進行座談後返國。

這是李總統自去年8月以來再度訪日。去年10月兩國領袖在韓國慶州會談時，李總統曾表達希望訪問奈良，首相當時也予以正面回應。

對日方而言，在高市首相因「台灣有事」的國會答辯導致日中關係惡化的背景下，首相官邸幹部表示：「日韓、日美韓的緊密合作極其重要」，顯現出拉攏韓國的意圖。官房長官木原稔在9日的記者會上表示：「透過領袖間坦誠的交流，應能針對雙邊關係的進一步發展進行討論。」

然而，由於韓國對中國的經濟依賴度高，無法完全倒向日本。對此，日本外務省幹部指出：「在風險環伺的情況下，總統訪問日本本身就具有意義。」韓國總統府則表示：「期待此行能確保兩國朝向未來且穩定發展關係的基調。」



首相高市早苗進入首相官邸。攝於9日上午，東京永田町



首相高市早苗（左）與韓國總統李在明。攝於2025年10月，韓國慶州

