首相研議於國會開議之初解散＝預料投開票日以2月上中旬為主

據多名政權關係人士於12日透露，首相高市早苗（自民黨總裁）正研議於預定23日召開的通常國會開議之初解散眾議院。時程案以「1月27日公告、2月8日投開票」或「2月3日公告、2月15日投開票」為核心。預計首相將在參考13日起約為期一週的外交行程，並觀察與論動向及朝野反應後做出最終判斷。

首相研議「開議即解散」的背景，是希望在參議院持續處於執政黨席次不過半的情況下，透過贏得眾議院選舉來提高政策推進力。若實施，將是繼2024年10月石破政權成立後首度改選，也可看出首相判斷應趁內閣支持率高昂之際應戰較為有利。

首相將於13日與韓國總統李在明、16日與義大利總理梅洛尼分別舉行會談。政府高層表示，若首相決定解散，其宣布時機「基於外交禮儀，不太可能在國外元首訪日期間進行」。

目前，執政黨在眾議院（總席次465席）中僅確保了233席，剛好達到過半門檻。然而在參議院，執政黨仍處於席次未過半的「扭曲國會」狀態，政權運作依然存在不穩定因素。

自民黨內部有人認為，若在2026年度預算案審議過程中遭到在野黨追擊，支持率下滑將不可避免，因此出現要求早期解散的聲音。另一方面，也有人抱持謹慎態度，認為一旦採取解散行動，將導致預算案難以在年度內通過，屆時首相一直以來主張「政策優先、應對物價高漲」的立場一致性將受到質疑。黨內人士也指出：「輿論對解散的評價比想像中還要差」。

首相曾於去年12月與國民民主黨代表玉木雄一郎達成協議，確保預算案在年度內通過。然而，針對首相研議解散一事，玉木氏於12日在高松市向記者團表示「有必要重新考慮」，暗示了調整應對方針的可能性。這勢必也會影響到原定於本月成立、希望討論社會保障改革的跨黨派「國民會議」，在野黨的動向預料將成為首相判斷的重要參考因素。



首相高市早苗出席閣議。9日攝於首相官邸

