傳奇主播久米宏逝世，享壽81歲＝曾主持《NEWS STATION》與《THE BEST TEN》

Newsfrom Japan

曾擔任音樂節目《THE BEST TEN》主持人及新聞節目《NEWS STATION》當家主播的自由播報員久米宏，於本月1日因肺癌逝世，享壽81歲。久米先生出生於埼玉縣，葬禮已由親屬辦理完畢。喪主為遺孀麗子女士。

他於1967年進入TBS電視台，因主持猜謎節目《PIPITASHI KAN KAN》受到矚目。1978年開播的《THE BEST TEN》中，他與黑柳徹子搭檔，以極快的語速與絕妙的互動贏得高人氣。雖然他於隔年離開TBS，但仍持續主持該節目至1985年。

轉為自由身後，他與漫才師橫山Yasushi共演的日本電視台資訊節目《久米宏的TV SCRAMBLE》引發話題，並主持了訪談節目《Oshare》。

1985年開播的朝日電視台節目《NEWS STATION》中，他以輕妙的談吐顛覆了傳統新聞主播形象，獲得高收視率。他是職棒廣島鯉魚隊的鐵粉，曾在節目中宣告「若巨人隊奪冠就剃光頭」並果斷執行，引發熱議。雖然他直言不諱的發言曾招致爭議，但在2004年的最後一集節目中，他表示「正因為有嚴厲的批評才能堅持下去」，並自行斟酒飲盡，以一句「再見」為節目畫下句點。

此後他將活動重心移往廣播，在2006年至2020年主持的個人節目中，針對時事與媒體環境暢所欲言。生前來他也致力於網路影片串流事業。



久米宏



年輕時的久米宏（1979年拍攝）



出席新聞節目《NEWS STATION》退任記者會的久米宏先生。攝於2003年8月，東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]